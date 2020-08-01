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В Москве водитель без штанов и в женской одежде устроил ДТП 

Аргументы Недели и ещё 1 3 часа назад
Мужчина без штанов и в платье устроил ДТП в Москве
Фото: соцсети
В Москве произошла авария, автомобиль Mitsubishi влетел в столб. Каково было изумление сотрудников ГИПДД, когда они увидели, кто был в тот момент за рулем! К ним вышел мужчина, одетый в женскую одежду.
При этом на нем не было штанов, сам водитель был еще и сильно накрашен. В салоне автомобиля были разбросаны парики. По мнению очевидцев, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, передаёт Telegram-канал Mash. Полиции водитель сообщил, что заснул за рулём.
В Москве три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и уборочного комбайна в районе 98 километра МКАД.
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ДТП , Mitsubishi
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