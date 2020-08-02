Для того, чтобы добиться оправдательного приговора для человека, ставшего виновником смертельного ДТП, что крайне не просто, следует доказать факт неисправности транспортного средства.

Это может сделать только техническая экспертиза, которая объяснит, имел ли водитель техническую возможность избежать столкновение и в каком техническом состоянии находилось транспортное средство в момент, предшествующий аварии.

По мнению Маршани, Пашаев может иметь в виду такую возможность.

Ранее адвокат Михаила Ефремова говорил, что у него есть козырь, который позволит выиграть это дело.

«Выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Другая сторона любит предполагать, как я буду «отмазывать» подзащитного. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — сообщил Пашаев в интервью «Газете.Ru».