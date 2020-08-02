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Назван предположительный «козырь» адвоката Пашаева 

Ирина Лебедева и ещё 9 1 час назад
Как предполагает эксперт, снять вину за случившееся ДТП с Михаила Ефремова может неисправность транспортного средства. Юрист Тимур Маршани, слова которого приводит портал inforeactor.ru.
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Для того, чтобы добиться оправдательного приговора для человека, ставшего виновником смертельного ДТП, что крайне не просто, следует доказать факт неисправности транспортного средства.
Это может сделать только техническая экспертиза, которая объяснит, имел ли водитель техническую возможность избежать столкновение и в каком техническом состоянии находилось транспортное средство в момент, предшествующий аварии.
По мнению Маршани, Пашаев может иметь в виду такую возможность.
Ранее адвокат Михаила Ефремова говорил, что у него есть козырь, который позволит выиграть это дело.

«Выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Другая сторона любит предполагать, как я буду «отмазывать» подзащитного. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — сообщил Пашаев в интервью «Газете.Ru».

Как ранее писал «Рамблер», Эльман Пашаев сказал, что будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу Михаила Ефремова для того, чтобы процесс был максимально открытым.
Комментарии 56
ДТП , Видео , Смертельное ДТП , Михаил Ефремов , Тимур Маршани , Газета.Ru
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