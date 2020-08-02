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Одиннадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Коми 

News.ru и ещё 8 22 минуты назад
Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми
Фото: globallookpress.com
Одиннадцать вагонов с углём сошли на железнодорожной станции Иоссер в Коми. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
На месте происшествия ведутся восстановительные работы. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станции Миакуньи Сосногорск. Предполагается незначительная задержка поездов № 42 Москва — Воркута и № 36 Сыктывкар — Усинск, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что столкновение и сход с рельсов двух грузовых электровозов на юге Санкт-Петербурга привели к крупному ущербу инфраструктуры, рассказали в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.
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ДТП , СКР
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