Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми

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Одиннадцать вагонов с углём сошли на железнодорожной станции Иоссер в Коми. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станции Миакуньи Сосногорск. Предполагается незначительная задержка поездов № 42 Москва — Воркута и № 36 Сыктывкар — Усинск, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.