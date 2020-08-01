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Водитель Mini Cooper сбил двух пешеходов на ТТК на юге Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 4 2 часа назад
Водитель Mini Cooper сбил двух пешеходов на ТТК на юге Москвы
Фото: Lenta.ru
На Третьем транспортном кольце (ТТК) столицы автомашина сбила пешеходов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления МВД РФ.
«На ТТК в районе д. 23 по 5-му Донскому проезду водитель легкового автомобиля марки Mini Cooper совершил наезд на двух пешеходов, которые по предварительной информации перебегали проезжую часть в неположенном месте», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия устанавливаются обстоятельства случившегося, опрашивается указанный водитель.
В свою очередь пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в Telegram, что на ТТК в районе ДТП на протяжении 1 км затруднено движение транспорта.
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ДТП , Mini Cooper , МВД , АГН "Москва"
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