Водитель Mini Cooper сбил двух пешеходов на ТТК на юге Москвы 

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На Третьем транспортном кольце (ТТК) столицы автомашина сбила пешеходов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления МВД РФ

«На ТТК в районе д. 23 по 5-му Донскому проезду водитель легкового автомобиля марки Mini Cooper совершил наезд на двух пешеходов, которые по предварительной информации перебегали проезжую часть в неположенном месте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия устанавливаются обстоятельства случившегося, опрашивается указанный водитель.

В свою очередь пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в Telegram, что на ТТК в районе ДТП на протяжении 1 км затруднено движение транспорта.