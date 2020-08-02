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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирске 

ТАСС и ещё 1 4 часа назад
Два человека погибли в ДТП в Новосибирске
Фото: ТАСС
Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на западном въезде в Новосибирск, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в воскресенье.

"Около 01:30 водитель 1997 года рождения на автомобиле Honda при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение с автомобилем MAN под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении", — говорится в сообщении.

Авария произошла на улице Станционная в Ленинском районе Новосибирска, где находится западный въезд в город. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Honda получили несовместимые с жизнью травмы. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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ДТП , Honda , МВД
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