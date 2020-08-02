Десантники заблокировали мост в Новосибирске 

Как сообщает портал НГС со ссылкой на читателя, несколько ВДВ-шников сначала заблокировали движение, потом медленно поехали в сторону центра. на мосту образовалась пробка.

"Вот так граждане ВДВ-шники решили отметить свой день. Перекрыли всю дорогу, считают, что все это нормально, и медленно продвигаются по дороге", — пишет читатель.

На фотографиях видно, что на мосту стоят несколько машин с флагами, рядом с ними — люди в тельняшках. А далее на трех полосах автомобили выстроились в затор.

Фото: из открытых источников