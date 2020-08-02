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Десантники заблокировали мост в Новосибирске 

runews24.ru 3 часа назад
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Фото: runews24.ru
Как сообщает портал НГС со ссылкой на читателя, несколько ВДВ-шников сначала заблокировали движение, потом медленно поехали в сторону центра. на мосту образовалась пробка.
"Вот так граждане ВДВ-шники решили отметить свой день. Перекрыли всю дорогу, считают, что все это нормально, и медленно продвигаются по дороге", — пишет читатель.
На фотографиях видно, что на мосту стоят несколько машин с флагами, рядом с ними — люди в тельняшках. А далее на трех полосах автомобили выстроились в затор.
Фото: из открытых источников
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