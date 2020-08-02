В страшном ДТП выжил только ребенок 

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Четыре человека погибли, один ребенок пострадал при лобовом столкновении двух машин в Волгоградской области. О тяжёлой аварии сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД

ДТП произошло в воскресенье около двух часов дня в Михайловском районе, на дороге «Себрово — Сидоры» Столкнулись ВАЗ-2111 и «Лада-Гранта».

«В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры», — заявили в полиции.

Там отметили, что травмы получил малолетний ребенок трех-четырех лет. Он находился в автомобиле ВАЗ-2111. В тяжелом состоянии малыша отвезли в больницу.

В интернете опубликовали шокирующее видео с места аварии. На кадрах видно, что обе машины полностью лишились передней части, водители и пассажиры на передних сиденьях не имели шансов выжить.

Ранее «Рамблер» сообщал, что МВД считает невыполнимым поручение президента Владимира Путина о снижении смертности на дорогах. Ведомство предлагает увеличить целевой норматив национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в два раза — до 8,4 смерти на 100 тысяч населения.