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Под Самарой пять человек погибли в ДТП 

RT на русском и ещё 2 3 часа назад
Под Самарой пять человек погибли в ДТП
Фото: РИА Новости
На трассе в Самарской области два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей. Трое из пострадавших впоследствии скончались в больнице. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.
ДТП с участием BMW и Lada Vesta произошло в Безенчукском районе на 1-м километре автодороги «Самара — Волгоград».

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta и его несовершеннолетний 10-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи», — приводит РИА Новости сообщение МВД.

Четырёх пострадавших госпитализировали.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, трое пострадавших скончались в больнице.
Ранее в Калининградской области в ДТП с автобусом погиб один человек, ещё четверо пострадали.
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ДТП , BMW , Lada Vesta , Lada , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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