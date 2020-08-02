Под Самарой пять человек погибли в ДТП 

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На трассе в Самарской области два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей. Трое из пострадавших впоследствии скончались в больнице. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД

ДТП с участием BMW Lada Vesta произошло в Безенчукском районе на 1-м километре автодороги «Самара — Волгоград».

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta и его несовершеннолетний 10-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи», — приводит РИА Новости сообщение МВД.

Четырёх пострадавших госпитализировали.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, трое пострадавших скончались в больнице.

Ранее в Калининградской области в ДТП с автобусом погиб один человек, ещё четверо пострадали.