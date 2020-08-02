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Люди погибли при падении автобуса в воду возле египетских пирамид 

News.ru и ещё 5 4 часа назад
Восемь человек стали жертвами ДТП возле египетских пирамид
Фото: Unsplash
Микроавтобус упал в оросительный канал в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы в Египте. В результате ЧП погибли восемь человек.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина перевернулась и рухнула в канал, передаёт Al Youm As Sabi. Семерых человек спасателям удалось вытащить из воды живыми.
Согласно данным ВОЗ, каждый год в Египте в ДТП гибнут 12 тысяч человек. При этом Центральное агентство по общественной мобилизации и статистике страны сообщает, что за последнее время этот показатель снизился. Большинство аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения.
31 июля крупное ДТП произошло в Крыму. Как писал NEWS.ru, в районе села Русаковка на трассе «Таврида» микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной аварии. В результате ДТП девять человек погибли, десять — получили травмы различной степени тяжести.
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