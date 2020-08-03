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Трагедия в Балашихе: двое погибших и один пострадавший 

Павел Тиунов 1 час назад
В подмосковной Балашихе легковой автомобиль врезался в грузовик, в результате чего двое человек скончались, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает ТАСС.
Трагедия случилась рано утром 3 августа на 20-м километре трассы М-7 «Волга» по направлению к столице. В пресс-службе управления ГИБДД по Московской области отметили, что произошло «попутное столкновение» автомобиля марки Toyota и грузовика. В результате двое человек, сидевшие в салоне иномарки погибли. Еще один пассажир Toyota с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
На видео, опубликованном Telegram-каналом «360.tv», видно, что легковушка практически полностью залетела под заднюю часть фуры. На месте происшествия видны разбросанные по дороге вещи.
Известно, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
31 июля, как сообщал «Рамблер», в Крыму в районе поселка Русаковка Белогорского района в результате ДТП, в котором микроавтобус врезался в стоящий на обочине КамАЗ, погибли 9 человек. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель минивэна уснул за рулем.
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ДТП , Видео , Toyota , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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