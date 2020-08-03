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Россиянин пять раз протаранил кафе из-за ссоры с его хозяйкой 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянин пять раз протаранил кафе из-за ссоры
Фото: МВД РФ
В Калининградской области 33-летний мужчина умышленно протаранил кафе-бар из-за давней ссоры с его 47-летней хозяйкой. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает региональное управление МВД.
По данным следствия, в конце февраля россиянин подъехал к зданию в Полесском районе и не менее пяти раз протаранил его стену собственным автомобилем. Ему удалось проломить ее и въехать внутрь. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиненный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Подозреваемому грозит два года колонии. Выяснилось, что между женщиной, владеющей заведением, и дебоширом сложились сложные конфликтные отношения. В 2017 году мужчина уже покушался на ее имущество и позже возмещал ущерб.
16 июня сообщалось, что в Новосибирской области деревенский подросток расхотел возвращаться в школу после каникул и поджег ее.
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ДТП , МВД
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