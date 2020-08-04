17-летний велогонщик попал под машину и умер 

17-летний велогонщик Team Auto Eder Bayern (U19) Ян Ридманн скончался в результате ДТП. Об этом говорится в некрологе на сайте немецкой профессиональной велокоманды Bora–Hansgrohe.

В сообщении отмечается, что Ридманн попал под машину в субботу, 1 августа, во время тренировки. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, но врачам не удалось его спасти.

Руководство команды выразило соболезнования родным и близким Ридманна, отметив, что в память о нем спортсмены на соревнованиях будут выступать с траурными лентами.

«Рамблер» писал, что ранее 14-летняя велогонщица Ольга Штанько была сбита на трассе Гай — Ириклинское во время тренировки.