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17-летний велогонщик попал под машину и умер 

Алиса Селезнёва и ещё 2 51 минуту назад
17-летний велогонщик попал под машину и умер
Фото: Соцсети
17-летний велогонщик Team Auto Eder Bayern (U19) Ян Ридманн скончался в результате ДТП. Об этом говорится в некрологе на сайте немецкой профессиональной велокоманды Bora–Hansgrohe.
В сообщении отмечается, что Ридманн попал под машину в субботу, 1 августа, во время тренировки. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, но врачам не удалось его спасти.
Руководство команды выразило соболезнования родным и близким Ридманна, отметив, что в память о нем спортсмены на соревнованиях будут выступать с траурными лентами.
«Рамблер» писал, что ранее 14-летняя велогонщица Ольга Штанько была сбита на трассе Гай — Ириклинское во время тренировки.
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