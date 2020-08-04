ДТП в Подмосковье: есть погибшие 

Грузовой и два легковых автомобиля столкнулись в Московской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает агентство «Москва».
В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Московской области агентству рассказали, что около 4:00 по местному времени на 29 километре автомобильной дороги М4 «Дон» в Подмосковье двигавшиеся в попутном направлении грузовой и два легковых автомобиля столкнулись друг с другом.
В результате аварии один человек погиб, еще один человек пострадал. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту. В настоящее время в ее рамках правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
В конце июля, как сообщал «Рамблер», на участке автомобильной дороги Р260 «Таврида» в районе села Русаковка в Крыму столкнулись микроавтобус «Мерседес Спринтер» (Mercedes Sprinter) и грузовик КАМАЗ, двигавшиеся в попутном направлении.
В результате аварии погиб водитель и восемь пассажиров микроавтобуса. Управление Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».