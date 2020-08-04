ДТП в Подмосковье: есть погибшие 

Грузовой и два легковых автомобиля столкнулись в Московской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе управления Министерства внутренних дел ( МВД ) России по Московской области агентству рассказали, что около 4:00 по местному времени на 29 километре автомобильной дороги М4 «Дон» в Подмосковье двигавшиеся в попутном направлении грузовой и два легковых автомобиля столкнулись друг с другом.

В результате аварии один человек погиб, еще один человек пострадал. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту. В настоящее время в ее рамках правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

В конце июля, как сообщал «Рамблер», на участке автомобильной дороги Р260 «Таврида» в районе села Русаковка в Крыму столкнулись микроавтобус « Мерседес Спринтер» (Mercedes Sprinter) и грузовик КАМАЗ, двигавшиеся в попутном направлении.