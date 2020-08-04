Водитель автобуса в Москве сбил переходящую дорогу пенсионерку, выскочил из автобуса и попросил ее не умирать. Видеозапись инцидента размещена в сообществе «Подсмотрено в Москве» в соцсети «ВКонтакте».

По данным автора сообщения, авария произошла на пересечении Пролетарского проспекта и ул. Москворечье. Водитель автобуса не заметил переходящую дорогу по «зебре» пожилую женщину и сбил ее.

На кадрах видно, что мужчина остановил автобус, вышел из него, упал на колени перед лежащей на асфальте женщиной, стал плакать и просить пострадавшую не умирать, называя ее «бабулечкой».

По данным «Пятого канала», 83-летняя пенсионерка была госпитализирована с переломами и ушибами. Степень тяжести травм неизвестна.

«Рамблер» писал, что ранее водитель автобуса в Москве сбил остановку общественного транспорта, в результате чего погиб один человек.