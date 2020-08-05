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Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП 

ТК «Звезда» и ещё 35 3 часа назад
Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
По предварительным данным, в ходе заседания прокурор огласит суть обвинения актеру.
Актера Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на первое слушание в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в центре столице 8 июня 2020 года.
По решению суда, слушания будут проходить в ежедневном режиме. Начало судебного заседания 5 августа назначено на 10.00.
По предварительным данным, в ходе заседания прокурор огласит суть обвинения актеру, а сам он и его защита выразят свое отношение к нему.
По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм на следующий день в больнице.
Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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ДТП , Смерть на дороге , Михаил Ефремов
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