Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП 

Все новости на карте

По предварительным данным, в ходе заседания прокурор огласит суть обвинения актеру.

Актера Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на первое слушание в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в центре столице 8 июня 2020 года.

По решению суда, слушания будут проходить в ежедневном режиме. Начало судебного заседания 5 августа назначено на 10.00.

По предварительным данным, в ходе заседания прокурор огласит суть обвинения актеру, а сам он и его защита выразят свое отношение к нему.

По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм на следующий день в больнице.

Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.