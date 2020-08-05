Брат Кокорина чуть не попал за решетку

Младшего брата игрока «Спартака» Александра Кокорина — Кирилла — оштрафовали и составили на него протокол за неповиновение полиции в Москве. Юноша отказался снимать запрещенную тонировку со своей иномарки, в результате чего ему грозил новый арест.

Младший брат новоиспеченного футболиста московского «Спартака» Александра Кокорина — Кирилл Кокорин — нажил себе очередные проблемы с законом. К счастью для юноши, не столь серьезные, как драка с чиновниками Минпромторга и водителем ведущей Первого канала, которая осенью 2018 года привела к попаданию в СИЗО , а затем еще и к нескольким месяцам в колонии, однако молодому человеку снова грозило заключение — пусть и всего на 15 суток.

Как сообщила «Фонтанка», сотрудники ГИБДД остановили дорогую иномарку Кокорина-младшего за нарушение правил о тонировке. Согласно ГОСТу, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а два передних боковых стекла — не менее 70%, так что водителя должно быть хорошо видно.

Однако Кирилл переборщил с тонировкой и на требование стражей правопорядка убрать затемнение дважды ответил отказом.

В результате сотрудники ГИБДД решили не ограничиваться административным штрафом за нарушение правил о тонировке, который составляет всего 500 рублей, а составили на него протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Наказание по этой статье подразумевает штраф от 500 до 1000 рублей, а также может повлечь арест на срок до 15 суток. Учитывая, что лишь в конце прошлого года Кокорин-младший вышел на свободу после 11 месяцев за решеткой, снова возвращаться в такую жизнь — пусть и на полмесяца — ему явно не хотелось.

Но сотрудники ГИБДД были непреклонны и передали материалы в Никулинский суд Москвы. После этого Кирилл наконец снял тонировку с автомобиля и явился на заседание, принеся в доказательство фотографии машины, соответствующей всем правилам ГОСТа.

В итоге судья Михаил Максимов решил все же не назначать арест и ограничился штрафом в 1000 рублей. Если бы Кокорин-младший вновь отправился за решетку на следующий день после того, как Мосгорсуд отменил в его предыдущем приговоре статью «Хулиганство» и признал, что его зря держали в колонии, ситуация бы выглядела иронично.

Впрочем, адвокат молодого человека Вячеслав Барик, который защищает его интересы еще с осени 2018 года, заявил, что на самом деле история выглядела не так страшно. По словам юриста, сотрудники ГИБДД впервые остановили его клиента, предъявив претензии за тонировку, в тот момент, когда карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, только начали смягчаться.

«Кириллу выдали предписание устранить нарушение, но сервисы еще были закрыты, а на этой машине снимать тонировку самому неправильно, — можно что-то повредить»,

— приводит слова Барика телеканал «360».

По этой причине молодой человек продолжил ездить на автомобиле с тонировкой и попался стражам правопорядка во второй раз. Видимо, в этот момент и произошел тот неприятный разговор, из-за которого дело дошло до судебного заседания.

Как бы то ни было, после второй беседы с сотрудниками ГИБДД Кокорин снял тонировку (видимо, сервисы уже начали работать) и смог добиться в суде наиболее мягкого наказания.