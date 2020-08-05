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Автомобиль врезался в забор в Люберцах 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Автомобиль врезался в забор в Люберцах
Фото: Москва24
Легковой автомобиль врезался в забор в Люберцах, передает телеканал Москва 24.
Инцидент произошел на остановке "Улица Черемухина" — это дублер Комсомольского проспекта. Отмечается, что машина въехала на тротуар, протаранила автобусную остановку, а затем врезалась в забор.
Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.
Ранее сообщалось, что на Автозаводском мосту на Третьем транспортном кольце горел автомобиль. Движение транспорта в районе ДТП было затруднено.
Отмечалось, что на месте происшествия произошел частичный разлив топлива. Для автомобилистов были недоступны три полосы, проезд осуществлялся только по крайней правой полосе.
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