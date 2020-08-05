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«Пятый раз сбивают эту остановку»: жительница Люберец рассказала о ДТП

ТК «Звезда»
2 часа назад
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Водитель вечером 5 августа не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. По словам местной жительницы, «участники ДТП неадекватны».
«Пятый раз сбивают эту остановку»
Фото: msk_smerch Вконтактеmsk_smerch Вконтакте
В автобусную остановку в подмосковных Люберцах сбивают уже не первый раз. По словам местной жительницы Натальи Любиной, подобные инциденты происходят регулярно.
«Пятый раз эту остановку сбивают. В том году сбили мужчину и женщину, в тяжелом состоянии они были. Сегодня отбежала бабушка, слава богу, и мужчина. Никто не пострадал», - заявила женщина.
Она добавила, что людей здесь всегда много, в том числе детей. Также местные жители писали обращение, но получали ответ, что остановку почему-то перенести нельзя. Авария произошла на Комсомольском проспекте вечером 5 августа. Автомобиль сначала протаранил остановку, а затем влетел в забор. Водителя задержали.
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