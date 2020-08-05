«Пятый раз сбивают эту остановку»

Водитель вечером 5 августа не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. По словам местной жительницы, «участники ДТП неадекватны».

В автобусную остановку в подмосковных Люберцах сбивают уже не первый раз. По словам местной жительницы Натальи Любиной, подобные инциденты происходят регулярно.

Она добавила, что людей здесь всегда много, в том числе детей. Также местные жители писали обращение, но получали ответ, что остановку почему-то перенести нельзя. Авария произошла на Комсомольском проспекте вечером 5 августа. Автомобиль сначала протаранил остановку, а затем влетел в забор. Водителя задержали.