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Мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы 

Москва24 и ещё 9 2 часа назад
Мотоциклист сбил велосипедиста в Москве
Фото: vk.com/mosconline24
Мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на Боровском шоссе, у дома 2, корпуса 5. В департаменте рассказали, что мотоциклист сбил доставщика еды на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате аварии образовался затор длиной около 0,5 километра. На месте происшествия работают оперативные службы.
В середине июля водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом 1975 года рождения в Подольске. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.
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