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В сети появились фото новой Hyundai Tucson 

ИА Regnum и ещё 12 19 часов назад
В сети появились фото новой Hyundai Tucson
Фото: ИА Regnum
Перед официальным дебютом в сеть попали снимки тестирования Hyundai Tucson четвёртого поколения. Фото модели размещены на сайте CarsGuru.
Новинка будет собрана на новой платформе — более безопасной и легкой. Внешность авто выполнена в стиле концептуальной модели Vision T. Ожидается, что у нового кроссовера может появиться такая же, как и у концепта, решётка радиатора с геометрическим узором. Между задними фонарями появится светящаяся светодиодная планка в виде «моноброви», а форма колёсных арок станет более угловатой.
В движение последнее поколение Tucson будет приводить модернизированный дизельный движок 2.0 R-Engine CRDi. Стоит отметить, что после доработки силовой агрегат стал экологичнее и гораздо тише. В линейку моторов также войдёт 180-сильный турбированный мотор G1.6 T-GDi.
По информации журналистов, на фото зафиксированы тесты модели с мотором 1.6 T-GDi.
Официальная премьера новинки состоится уже в этом месяце.
Напомним, по итогам первых пяти месяцев текущего года российские автолюбители потратили на новые автомобили марки Hyundai 67,5 млрд рублей.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Hyundai , Hyundai Tucson
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