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В Омске такси столкнулось с легковым автомобилем 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Трое погибли: такси столкнулось с Lexus в Омске
Фото: РИА Новости
Такси столкнулось с Lexus в Омске, обе пассажирки такси, а также его водитель погибли. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

"Водитель… Datsun on-Do" (такси) допустил столкновение с автомобилем Lexus RX350. В результате происшествия водитель автомобиля Datsun и пассажир — женщина (личность устанавливается) — скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля "Датсун", девушка 2001 года рождения, скончалась позже в медицинском учреждении", — говорится сообщении.

Авария произошла около 02:00 (23:00 мск 5 августа). Причины устанавливаются.
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ДТП , Datsun , Lexus , Datsun on-DO
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