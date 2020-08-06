Трое погибли: такси столкнулось с Lexus в Омске

Такси столкнулось с Lexus в Омске, обе пассажирки такси, а также его водитель погибли. Об этом сообщается на сайте МВД региона.
"Водитель… Datsun on-Do" (такси) допустил столкновение с автомобилем Lexus RX350. В результате происшествия водитель автомобиля Datsun и пассажир — женщина (личность устанавливается) — скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля "Датсун", девушка 2001 года рождения, скончалась позже в медицинском учреждении", — говорится сообщении.
Авария произошла около 02:00 (23:00 мск 5 августа). Причины устанавливаются.