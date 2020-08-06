«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»

Стратегия, выбранная защитой, ухудшает положение актера Михаила Ефремова и «затягивает петлю на его шее». Об этом НСН заявил почетный адвокат России Александр Островский.
Как сообщал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. При этом в крови актера был найден алкоголь и наркотические вещества. Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Сергея Захарова и пообещал помочь им «всеми средствами», назвав это «попыткой искупить». Однако в суде Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, так как «ничего не помнит».
По словам Островского, то, что Ефремов «отрицает очевидные вещи», ухудшает отношение к нему суда.
«Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения. А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — пояснил адвокат.
При этом, по мнению Александра Островского, Михаил Ефремов является «жертвой» своего же адвоката.
«Я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана и для меня это очень печально и жалко», — пояснил он.