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Поклонницы Ефремова напали в суде на журналистку 

ИА Regnum и ещё 30 1 час назад
Поклонницы Ефремова напали в суде на журналистку
Фото: News.ru
Конфликт между сочувствующими Михаилу Ефремову женщинами и журналисткой одного из изданий произошел 6 августа в суде, где рассматривалось дело о смертельном ДТП с участием актёра. Об этом сообщает ТАСС.
В зале заседаний Пресненского суда Москвы две сторонницы Ефремова вели себя шумно, и сотрудница издания «Комсомольская правда» сделала им замечание. После этого женщины схватили журналистку за руку и стали толкать, в результате все трое упали на пол.
Инцидент завершился выведением сторонниц артиста из зала суда, приставы заявили, что больше их не пустят.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Москве начались слушания по уголовному делу о ДТП с участием Ефремова, в результате которого погиб водитель второго автомобиля. Ефремов, по данным следствия, находился пьяным за рулём и за некоторое время до аварии принимал наркотики.
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ДТП , Михаил Ефремов
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