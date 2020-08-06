Пьяный экс-водитель скорой убил женщину в результате ДТП в Москве 

Одна жительница Москвы погибла и одна пострадала в результате ДТП, устроенного бывшим водителем скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Вчера мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля « Мерседес » (Mercedes) на пешеходном переходе в районе Батайского проезда, Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), не справился с управлением и сбил двух женщин.

В результате аварии одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована. В крови водителя были обнаружены 1,27 промилле алкоголя. Сам он заявил сотрудникам полиции, что выпил одну банку пива.