Пьяный экс-водитель скорой убил женщину в результате ДТП в Москве 

Одна жительница Москвы погибла и одна пострадала в результате ДТП, устроенного бывшим водителем скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Вчера мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Мерседес» (Mercedes) на пешеходном переходе в районе Батайского проезда, Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), не справился с управлением и сбил двух женщин.
В результате аварии одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована. В крови водителя были обнаружены 1,27 промилле алкоголя. Сам он заявил сотрудникам полиции, что выпил одну банку пива.
8 июня, как сообщал «Рамблер», актер Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину в совершении аварии.