Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный экс-водитель скорой убил женщину в результате ДТП в Москве 

Артём Кульша 2 часа назад
Пьяный экс-водитель скорой убил женщину в результате ДТП в Москве
Фото: Рамблер
Одна жительница Москвы погибла и одна пострадала в результате ДТП, устроенного бывшим водителем скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Вчера мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Мерседес» (Mercedes) на пешеходном переходе в районе Батайского проезда, Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), не справился с управлением и сбил двух женщин.
В результате аварии одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована. В крови водителя были обнаружены 1,27 промилле алкоголя. Сам он заявил сотрудникам полиции, что выпил одну банку пива.
8 июня, как сообщал «Рамблер», актер Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину в совершении аварии.
Комментарии
ДТП , Jeep , Lada , Mercedes-Benz , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонницы Ефремова напали в суде на журналистку
Поклонницы Ефремова напали в суде на журналистку
Добровинский предложил Пашаеву стакан воды с «ядом»
Добровинский предложил Пашаеву стакан воды с «ядом»
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
Kia обновила седан и хэтчбек Rio
Kia обновила седан и хэтчбек Rio
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение