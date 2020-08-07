В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль 

"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.