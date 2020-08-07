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В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Женщина и два ее ребенка попали под автомобиль в селе в Приморье, сообщает региональное УМВД.
По данным ведомства, в селе Андреевка Хасанского района водитель Toyota Prius столкнулся с Toyota Ipsum, снизившим скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.

"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Стаж вождения водителя Prius — 19 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ проходить освидетельствования на состояние опьянения. После ДТП он также отказался от прохождения освидетельствования. Возбуждены административные дела.
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ДТП , Toyota Prius , Toyota Ipsum , Toyota , МВД
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