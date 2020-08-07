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В Калининграде автобус сбил двоих школьников 

RT на русском и ещё 5 3 часа назад
В Калининграде автобус сбил двоих школьников
Фото: РИА Новости
В Калининграде автобус сбил двоих восьмилетних школьников на самокатах, которые переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Калининградской области.

«По предварительным данным, по улице Гайдара в направлении улицы Согласия двигался автобус марки МАЗ под управлением 56-летнего водителя, который совершил наезд на двух восьмилетних детей, переезжавших на самокатах проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате ДТП дети получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту дорожной аварии проводится проверка.
Ранее в Москве полиция возбудила уголовное дело против водителя, который вечером 5 августа сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке столицы.
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