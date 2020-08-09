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Ребенок на велосипеде погиб в ДТП под Волгоградом 

ТАСС и ещё 7 57 минут назад
Ребенок на велосипеде погиб в ДТП под Волгоградом
Фото: ТАСС
Автомобиль сбил семилетнего ребенка на велосипеде в районном центре Елань в Волгоградской области. Ребенок от полученных травм умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, в субботу в 20:20 21-летний водитель, управляя автомашиной Kia Rio, в рабочем поселке Елань совершил наезд на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении 7-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в медучреждении", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ДТП , Kia , Kia Rio , МВД , ИТАР-ТАСС
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