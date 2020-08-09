Ребенок на велосипеде погиб в ДТП под Волгоградом 

"По предварительной информации, в субботу в 20:20 21-летний водитель, управляя автомашиной Kia Rio, в рабочем поселке Елань совершил наезд на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении 7-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в медучреждении", — говорится в сообщении.