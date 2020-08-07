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Три человека погибли в массовом ДТП под Воронежем 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
Три человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести при столкновении четырех автомобилей на трассе Рамонь — Сенное в Воронежской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по ВО Наталья Куликова.

"Сегодня в 15:25 в Рамонском районе на 4-м км автодороги Рамонь — Сенное столкнулись четыре автомобиля — две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina. В результате ДТП три человека погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщила собеседница агентства.

Полиция устанавливают все обстоятельства происшествия.
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ДТП , Lada Granta , Mitsubishi ASX , Lada , Lada Kalina , Mitsubishi , Наталья Куликова , МВД , ИТАР-ТАСС
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