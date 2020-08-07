Три человека погибли в массовом ДТП под Воронежем 

"Сегодня в 15:25 в Рамонском районе на 4-м км автодороги Рамонь — Сенное столкнулись четыре автомобиля — две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina. В результате ДТП три человека погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщила собеседница агентства.