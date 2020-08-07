Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Курганской области 

РИА Новости 1 час назад
Фура протаранила автобус под Курганом
Фото: ГУМЧС России по Курганской области
При столкновении междугороднего автобуса с фурой в Курганской области пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что ДТП произошло примерно 15:30 (мск) на 147-м километре трассы "Иртыш". По информации ГИБДД, грузовой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса, следовавшего по маршруту Тюмень — Крым, и врезался в него. В результате обе машины съехали в кювет.
От удара у автобуса заклинило двигатель. Восьмерых пассажиров и водителя фуры направили в Шумихинскую и Мишкинскую центральные районные больницы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб, они выясняют причины аварии.
Видео дня. Неудачная парковка таксиста обошлась в 300 тыс рублей
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
ДТП , МЧС , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Весь двор забит»: россияне против платных стоянкок
«Весь двор забит»: россияне против платных стоянкок
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
Топ-5 авто, в которых сложнее всего менять масло
Топ-5 авто, в которых сложнее всего менять масло
ДТП в Подмосковье: есть погибшие
ДТП в Подмосковье: есть погибшие
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение