Фура протаранила автобус под Курганом

При столкновении междугороднего автобуса с фурой в Курганской области пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС

Уточняется, что ДТП произошло примерно 15:30 (мск) на 147-м километре трассы "Иртыш". По информации ГИБДД, грузовой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса, следовавшего по маршруту Тюмень — Крым, и врезался в него. В результате обе машины съехали в кювет.

От удара у автобуса заклинило двигатель. Восьмерых пассажиров и водителя фуры направили в Шумихинскую и Мишкинскую центральные районные больницы.