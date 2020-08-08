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Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде 

РИА Новости и ещё 1 34 минуты назад
Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
Фото: РИА Новости
В Таиланде в результате ДТП погибла украинская блогерша-путешественница Валерия. Об этом в Instagram сообщила ее близкая подруга Анна Токарева, проживающая в королевстве.
По словам девушки, блогерша погибла 2 августа в провинции Сураттхани в результате ДТП. Сейчас близкие собирают средства на транспортировку погибшей на родину.
В Instagram Валерии содержится большое количество фотографий с популярных туристических мест, таких как Бали, Ибица, Турция, Вьетнам и другие.
В конце июня стало известно о гибели на Бали восемнадцатилетней блогерши Насти Тропицель. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Блогерша получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
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