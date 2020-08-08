Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП с полицейским в Самаре 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Два человека погибли в ДТП с полицейским в Самаре
Фото: Газета.Ru
Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии с участием сотрудника полиции под Самарой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Самарской области.
Отмечается, что ДТП произошло вечером в пятницу, 7 августа, на 54 километре дороги "Самара — Большая Черниговка".
По данным ведомства, сотрудник ОВД на автомобиле Datsun столкнулся со впереди идущим Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель, лишенный прав в 2019 году.
После этого Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo.
Известно, что среди пострадавших трое малолетних детей.
Газета.Ru: последние новости
Украинская блогерша погибла в аварии в Таиланде Украинская блогерша погибла в аварии в Таиланде Ефремов доставлен в суд на заседание по делу о ДТП Ефремов доставлен в суд на заседание по делу о ДТП Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
ДТП , Hyundai , Volvo , Datsun , Hyundai Solaris , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
Мужчина без штанов и в платье устроил ДТП в Москве
Мужчина без штанов и в платье устроил ДТП в Москве
Раскрыт «козырь» адвоката в деле Ефремова
Раскрыт «козырь» адвоката в деле Ефремова
Тушение электрокаров стало проблемой для пожарных
Тушение электрокаров стало проблемой для пожарных
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение