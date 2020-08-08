Два человека погибли в ДТП с полицейским в Самаре

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Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии с участием сотрудника полиции под Самарой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Самарской области.

Отмечается, что ДТП произошло вечером в пятницу, 7 августа, на 54 километре дороги "Самара — Большая Черниговка".

По данным ведомства, сотрудник ОВД на автомобиле Datsun столкнулся со впереди идущим Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель, лишенный прав в 2019 году.

После этого Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo

Известно, что среди пострадавших трое малолетних детей.