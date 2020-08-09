ДТП в Красноярском крае: погибли 4 человека

"По предварительным данным, днём на 1029-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Honda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в автомобиле Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет", — говорится в сообщении.