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В Красноярском крае четыре человека погибли в результате ДТП 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
ДТП в Красноярском крае: погибли 4 человека
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых машин на участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.

"По предварительным данным, днём на 1029-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Honda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в автомобиле Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося. На места аварии организована регулировка движения автомобилей в ручном режиме.
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ДТП , Toyota , Honda , ГИБДД , МВД
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