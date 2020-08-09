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Четыре человека сгорели в страшном ДТП под Пензой 

Майк Габриелян и ещё 7 1 час назад
Четыре человека сгорели в страшном ДТП
Фото: depositphotos.com
В Пензенской области четыре человека сгорели в «Ниве» после столкновения с грузовиком. Смертельное ДТП произошло сегодня в Спасском районе. Погибли двое взрослых и двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ГИБДД.
В Красноярском крае четыре человека погибли в результате ДТП
ДТП произошло в 11.50 на 474-м километре федеральной трассы М5 «Урал».

«Произошло столкновение автомобиля "Нива-2123" под управлением водителя 1995 года рождения с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения, впоследствии произошло возгорание автомобиля "Нива"», — заявили в ГИБДД.

Водитель и пассажиры «Нивы» — 28 летняя женщина, мальчики шести и двух лет — погибли на месте.
Издание «Пенза-Взгляд», пишет, что появились фото с места смертельного ДТП с 4 погибшими. На них видно сгоревшую машину, следы торможения. По трассе разлетелись фрагменты автомобилей и вещи погибших.
отдел пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области
Ранее «Рамблер» сообщал, что на трассе М-4 «Дон» у въезда в Горячий Ключ сгорел автомобиль.
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ДТП , Volvo , ГИБДД , РИА Новости
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