Найдено видео, доказывающее нахождение Ефремова за рулем во время смертельного ДТП 

Адвокат семьи скончавшегося в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова нашел видеозапись первых минут после аварии. На кадрах видно, что за рулем находился актер, передает ТАСС.

По словам защитника, также имеются свидетели, которые лично видели, что Ефремов выходил из машины после аварии со стороны водительского сидения.

"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю", — уточнил защитник.

Как отмечает агентство, на записи действительно видно, что никто, кроме Ефремова, из машины после ДТП не выходил.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он утверждал, что у него есть доказательства невиновности артиста.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.