В Канском районе Красноярского края произошло жуткое ДТП с участием четырех машин. Последствия страшной аварии попали на видео. В результате ДТП погибло 4 человека. Еще несколько человек в тяжелом состоянии находятся в больнице. Авария произошла, когда водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения для обгона. На встречной полосе он на большой скорости врезался в автомобиль Toyota Camry. Удар был настолько сильный, что автомобиль Honda разорвало на 2 части. В это ДТП попали еще 2 автомобиля, которые не смогли уйти от столкновения. Сотрудники дорожной полиции выясняют детали происшествия.
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
Читайте также