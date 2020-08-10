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Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Канском районе Красноярского края произошло жуткое ДТП с участием четырех машин. Последствия страшной аварии попали на видео. В результате ДТП погибло 4 человека. Еще несколько человек в тяжелом состоянии находятся в больнице. Авария произошла, когда водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения для обгона. На встречной полосе он на большой скорости врезался в автомобиль Toyota Camry. Удар был настолько сильный, что автомобиль Honda разорвало на 2 части. В это ДТП попали еще 2 автомобиля, которые не смогли уйти от столкновения. Сотрудники дорожной полиции выясняют детали происшествия.
ДТП , Видео , Toyota , Honda , Toyota Camry , ГИБДД
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