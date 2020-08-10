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Украинка-блогер погибла в Таиланде 

Мария Иванова 35 минут назад
Красавица-блогер трагически погибла в Таиланде
Фото: Russianshowbiz.info
Блогер из Украины Валерия (@ya___lerochka) стала жертвой ДТП в Таиланде. Об этом на своей странице в Instagram рассказала ее подруга Анна Токарева.
По словам Токаревой, авария произошла 2 августа в провинции Сураттхани. Детали происшествия не уточняются.
Подруга рассказала, что тело девушки необходимо доставить на Украину. Она обратилась к интернет-пользователям за помощью и оставила банковские реквизиты для пожертвований.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о гибели блогера Насти Тропицель на Бали. 18-летняя девушка погибла в ДТП на мотоцикле.
ДТП , Анна Токарева
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