Красавица-блогер трагически погибла в Таиланде

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Блогер из Украины Валерия (@ya___lerochka) стала жертвой ДТП в Таиланде. Об этом на своей странице в Instagram рассказала ее подруга Анна Токарева

По словам Токаревой, авария произошла 2 августа в провинции Сураттхани. Детали происшествия не уточняются.

Подруга рассказала, что тело девушки необходимо доставить на Украину. Она обратилась к интернет-пользователям за помощью и оставила банковские реквизиты для пожертвований.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о гибели блогера Насти Тропицель на Бали. 18-летняя девушка погибла в ДТП на мотоцикле.