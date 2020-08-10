Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинская красавица-блогер погибла в Таиланде 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Красавица-блогер трагически погибла в Таиланде
Фото: Russianshowbiz.info
Автор блога о путешествиях по имени Валерия трагически скончалась во время отдыха на таиландском курорте.
Раскрыты подробности гибели блогерши на Бали
О смерти юной путешественницы сообщила в Инстаграме ее подруга Анна, живущая в Таиланде. Валерия ушла из жизни после получения в ДТП несовместимых с жизнью травм. Авария произошла в провинции Сураттхани 2 августа 2020 года. Теперь близкие Валерии собирают деньги для организации отправки ее тела в Украину и похорон.
Анна назвала почившую подругу отзывчивым, добрым и жизнерадостным человеком, не прекращавшим заботиться о родителях, невзирая на регулярные путешествия. Валерия освещала в своем блоге такие популярные курорты, как Турция, Ибица, Бали и Вьетнам.
Russianshowbiz.info: последние новости
В Крыму погиб продюсер фильма «Небеса обетованные» Виктор Глухов В Крыму погиб продюсер фильма «Небеса обетованные» Виктор Глухов Михаил Ефремов отказался признавать вину в суде Михаил Ефремов отказался признавать вину в суде СМИ - Анастасия Заворотнюк лечиться в США СМИ - Анастасия Заворотнюк лечиться в США
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
Российских водителей ждет новое правило
Российских водителей ждет новое правило
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Трагедия в Балашихе: двое погибших
Трагедия в Балашихе: двое погибших
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение