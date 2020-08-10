Красавица-блогер трагически погибла в Таиланде

Автор блога о путешествиях по имени Валерия трагически скончалась во время отдыха на таиландском курорте.

О смерти юной путешественницы сообщила в Инстаграме ее подруга Анна, живущая в Таиланде. Валерия ушла из жизни после получения в ДТП несовместимых с жизнью травм. Авария произошла в провинции Сураттхани 2 августа 2020 года. Теперь близкие Валерии собирают деньги для организации отправки ее тела в Украину и похорон.

Анна назвала почившую подругу отзывчивым, добрым и жизнерадостным человеком, не прекращавшим заботиться о родителях, невзирая на регулярные путешествия. Валерия освещала в своем блоге такие популярные курорты, как Турция, Ибица, Бали и Вьетнам.