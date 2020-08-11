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Стало известно о состоянии Ефремова 

Lenta.ru и ещё 26 8 часов назад
Стало известно о состоянии Ефремова
Фото: Lenta.ru
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Актер находился без сознания, пока его выносили из здания суда и переносили в машину скорой помощи. Ефремова увезли в Боткинскую больницу.
Ранее появились видеозаписи того, как судебные приставы под руки заводят артиста в здание суда из автомобиля и в скором времени выносят его, держа за руки и за ноги.
8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал, он был отправлен под домашний арест.
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ДТП , Эльман Пашаев , Сергей Захаров
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