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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Самаре 

RT на русском 4 часа назад
Возбуждено дело по факту ДТП в Самаре
Фото: РИА Новости
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вечером в пятницу, 7 августа, на автодороге Самара — Большая Черниговка.
Об обстоятельствах ДТП сообщает sova.info.
7 августа вечером на автодороге Самара — Большая Черниговка водитель автомобиля Datsun догнал идущий впереди Hyundai Solaris. Случился сильный удар, в результате которого корейский автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

«В итоге на месте скончался мужчина, находящийся за рулём Hyundai. Чуть позже в больнице умерла его пассажирка — 34-летняя женщина. Троих детей — 2 и 3 лет, а также двухмесячного малыша доставили в больницу. Водителя и пассажира Datsun после осмотра врачами отпустили домой», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что за рулём Datsun находился сотрудник ГИБДД. На момент аварии он находился в отпуске. Сейчас мужчина задержан.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)», — отметили в СУ СК по Самарской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.
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Комментарии
ДТП , Hyundai , Volvo , Datsun , Hyundai Solaris , СКР , ГИБДД
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