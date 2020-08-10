Возбуждено дело по факту ДТП в Самаре

«В итоге на месте скончался мужчина, находящийся за рулём Hyundai. Чуть позже в больнице умерла его пассажирка — 34-летняя женщина. Троих детей — 2 и 3 лет, а также двухмесячного малыша доставили в больницу. Водителя и пассажира Datsun после осмотра врачами отпустили домой», — сообщили в ГУ МВД по региону.