Человек погиб в ДТП со «скорой» в Благовещенске

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался без спецсигналов. В результате ДТП водитель иномарки 1977 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель скорой помощи, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2009 и 2019 годов рождения, травмированы", — сказали в ведомстве.