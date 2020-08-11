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Один человек погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи в Благовещенске 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Человек погиб в ДТП со «скорой» в Благовещенске
Фото: ТАСС
Один человек погиб и пятеро получили различные травмы в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Благовещенске, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался без спецсигналов. В результате ДТП водитель иномарки 1977 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель скорой помощи, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2009 и 2019 годов рождения, травмированы", — сказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.
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ДТП , Toyota , МВД , ИТАР-ТАСС
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