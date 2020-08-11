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Хромающего Михаила Ефремова повели в суд 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Хромающего Михаила Ефремова повели в суд
Фото: Газета.Ru
Актер Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд в Москве на очередное слушание по его делу о ДТП. Об этом сообщает Life.
На представленном видео видно, как актер с трудом спустился с лестницы.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сообщал, что у его подзащитного резко обострились проблемы с сердцем.
Отмечается, что во вторник, 11 августа, адвокат Александр Добровинский должен озвучить суммы исков потерпевшей стороны и показать в суде видео, снятое после смертельной аварии с участием Ефремова.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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Комментарии
ДТП , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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