Хромающего Михаила Ефремова повели в суд 

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Актер Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд в Москве на очередное слушание по его делу о ДТП. Об этом сообщает Life.

На представленном видео видно, как актер с трудом спустился с лестницы.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сообщал, что у его подзащитного резко обострились проблемы с сердцем.

Отмечается, что во вторник, 11 августа, адвокат Александр Добровинский должен озвучить суммы исков потерпевшей стороны и показать в суде видео, снятое после смертельной аварии с участием Ефремова.