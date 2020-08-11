Александр Ширвиндт попал в ДТП 

Художественный руководитель театра Сатиры Михаил Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области, сообщает валдайский информационно-туристический портал.
Во вторник днем 86-летний артист, управляя автомобилем Mitsubishi L200, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной Renault Sandero.
Пассажирка Renault получила травму руки и была госпитализирована, народному артисту РСФСР и его пассажирам медицинская помощь не понадобилась.
vk.com/valdaycom
На опубликованных порталом фото видно, что машина Ширвиндта получила небольшие повреждения: у нее помяты передний бампер и крыло.
8 июня, как сообщал «Рамблер», в аварию попал актер Михаил Ефремов. Его машина Jeep Grand Cherokee столкнулась с автомобилем LADA, водитель которого погиб. Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.