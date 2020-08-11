Александр Ширвиндт попал в ДТП 

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Художественный руководитель театра Сатиры Михаил Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области, сообщает валдайский информационно-туристический портал.

Во вторник днем 86-летний артист, управляя автомобилем Mitsubishi L200, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной Renault Sandero

Пассажирка Renault получила травму руки и была госпитализирована, народному артисту РСФСР и его пассажирам медицинская помощь не понадобилась.

vk.com/valdaycom

На опубликованных порталом фото видно, что машина Ширвиндта получила небольшие повреждения: у нее помяты передний бампер и крыло.