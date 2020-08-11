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Александр Ширвиндт попал в аварию 

Lenta.ru и ещё 19 4 часа назад
Александр Ширвиндт попал в аварию
Фото: Lenta.ru
Актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию. Об этом сообщается на валдайском информационно-туристическом портале.
ДТП произошло в городе Валдай Нижегородской области. Народный артист РСФСР ехал на своем автомобиле Mitsubishi L200 в районе перекрестка улиц Ленина и Совхозной и проигнорировал знак, требующий уступить дорогу. В итоге машина Ширвиндта столкнулась с автомобилем Renault Sandero, пассажирка которого из-за аварии получила травмы рук. Ее госпитализировали. Сам артист не пострадал.
Ширвиндт прокомментировал случившееся в беседе с ТАСС: «Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов».
В пресс-службе УМВД России по Новгородской области заявили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Кроме того, выясняется, кто был виновником аварии.
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ДТП , Бортжурнал , Renault Sandero , Renault , Mitsubishi , Mitsubishi L200 , Александр Ширвиндт , МВД , ИТАР-ТАСС
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