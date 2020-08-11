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Актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию. Об этом сообщается на валдайском информационно-туристическом портале.

ДТП произошло в городе Валдай Нижегородской области. Народный артист РСФСР ехал на своем автомобиле Mitsubishi L200 в районе перекрестка улиц Ленина и Совхозной и проигнорировал знак, требующий уступить дорогу. В итоге машина Ширвиндта столкнулась с автомобилем Renault Sandero , пассажирка которого из-за аварии получила травмы рук. Ее госпитализировали. Сам артист не пострадал.

Ширвиндт прокомментировал случившееся в беседе с ТАСС: «Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов».