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Окатившего пешеходов водой из лужи водителя оштрафовали на 80 тысяч рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Окатившего людей из лужи водителя оштрафовали
Фото: РИА Новости
Суд Владивостока оштрафовал хулигана, специально окатившего водой из лужи пешеходов и снявшего это на видео. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю.
Как поясняет РИА Новости, инцидент произошел 26 июня, когда в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Водитель Lexus, на скорости проезжая затопленный перекресток, облил грязной водой проходящих людей со словами: «Бесплатная мойка». После этого он выложил видео в своем Instagram.
Был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«За распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в УМВД.

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ДТП , Lexus , РИА Новости
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