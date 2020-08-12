Окатившего людей из лужи водителя оштрафовали

«За распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в УМВД.