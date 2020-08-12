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У Ефремова подтвердился инсульт 

Газета.Ru и ещё 75 22 часа назад
У Ефремова подтвердился инсульт
Фото: Газета.Ru
У Михаила Ефремова подтвердился инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.
Состоянии артиста — средней тяжести, он остается в Боткинской больнице, рассказал адвокат.
11 августа прибывшему в суд на очередное заседание Ефремову стало плохо и его госпитализировали.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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ДТП , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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