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При сходе поезда с рельсов в Шотландии погиб человек 

РИА Новости 1 час назад
При ЧП с поездом в Шотландии погиб человек
Фото: Twitter
По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии, сообщает в Twitter радиостанции LBC Radio.

"Считается, что погиб по меньшей мере один человек", — говорится в сообщении. Официальная информация по поводу погибших пока не поступала.

По информации СМИ, поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир. После крушения возник пожар. Есть сообщения о пострадавших.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен происшествие "чрезвычайно серьезным".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил экстренные службы за работу на месте происшествия.

"Я с грустью узнал об очень серьезном инциденте в Абердиншире, и мои мысли сейчас со всеми, кого затронуло (происшествие). Выражаю благодарность экстренным службам, работающим на месте", — написал Джонсон в Twitter.

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ДТП , Борис Джонсон
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