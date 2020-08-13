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Грузовик с мусором перевернулся на западе Москвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 27 минут назад
Грузовик с мусором перевернулся на западе Москвы
Фото: ТАСС
Перевозившая мусор грузовая машина опрокинулась на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по трем полосам, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Вблизи дома №38 на улице Рябиновая опрокинулся грузовик, перевозивший мусор», — сказал источник РИА «Новости».

По его словам, в результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение транспорта затруднено. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
В результате ДТП получил травмы водитель грузовика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сегодня в 16.15 на пересечении проспекта генерала Дорохова и Рябиновой улицы произошло опрокидывание грузового автомобиля, в результате которого получил травмы его водитель», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, грузовик перевернулся у дома №38 по проспекту генерала Дорохова.

«Предварительно, в ДТП есть пострадавшие. Детали выясняются», — говорится в сообщении.

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ДТП , РИА Новости
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