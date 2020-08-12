В Минске неизвестный сбил сотрудника ГАИ 

МВД Белоруссии заявили, что в Минске сотрудника ГАИ сбили машиной на проспекте Победителей. Злоумышленника уже арестовали. В ведомстве подчеркнули, что в него никто не стрелял на момент аварии.

«Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем « Шкоды » совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан», — отметили в МВД.

Чтобы остановить транспортное средство правоохранительным органам пришлось использовать табельное оружие. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

Кроме того, в МВД сообщили о еще об одном наезде на сотрудника ГАИ. Правоохранителям также пришлось использовать оружие для остановки автомобиля. Водитель бросил машину и скрылся. Его разыскивает полиция, сообщает «Интерфакс».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ОМОН открыл стрельбу по людям на балконах. Они помогали протестующим спрятаться во время побегов от силовиков.