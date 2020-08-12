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В Минске неизвестный сбил сотрудника ГАИ 

РИА «ФедералПресс» и ещё 14 1 час назад
В Минске неизвестный сбил сотрудника ГАИ
Фото: РИА "ФедералПресс"
В МВД Белоруссии заявили, что в Минске сотрудника ГАИ сбили машиной на проспекте Победителей. Злоумышленника уже арестовали. В ведомстве подчеркнули, что в него никто не стрелял на момент аварии.
«Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем «Шкоды» совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан», — отметили в МВД.
Чтобы остановить транспортное средство правоохранительным органам пришлось использовать табельное оружие. Пострадавшего полицейского госпитализировали.
Кроме того, в МВД сообщили о еще об одном наезде на сотрудника ГАИ. Правоохранителям также пришлось использовать оружие для остановки автомобиля. Водитель бросил машину и скрылся. Его разыскивает полиция, сообщает «Интерфакс».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ОМОН открыл стрельбу по людям на балконах. Они помогали протестующим спрятаться во время побегов от силовиков.
Фото: TUT.BY / Ольга Шукайло
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ДТП , Skoda , Ольга Шукайло , ГИБДД , МВД , ФедералПресс , Интерфакс
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