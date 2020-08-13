В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи 

"В результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом, где ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет", — сказали в Минздраве, отметив, что в момент аварии автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками.