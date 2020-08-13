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В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи
Фото: РИА Новости
Скорая медицинская помощь опрокинулась в Омске в результате столкновения с легковым автомобилем. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области, в ДТП пострадали два медицинских работника и беременная женщина, они госпитализированы.

"В результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом, где ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет", — сказали в Минздраве, отметив, что в момент аварии автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что столкновение скорой помощи и автомобиля Opel Corsa произошло в четверг в 5:35 (2:35 мск). Неравнодушный очевидец ДТП доставил беременную женщину в роддом на своей машине в сопровождении экипажа ДПС.
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Комментарии
ДТП , Opel Corsa , Opel , Минздрав РФ , ГИБДД , МВД
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