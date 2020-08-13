Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоледи насмерть сбила сотрудника ГИБДД на мотоцикле 

Павел Тиунов и ещё 2 21 минуту назад
Россиянка за рулем авто насмерть сбила гаишника
Фото: РИА Новости
В Челябинске девушка за рулем автомобиля врезалась в автоинспектора на мотоцикле, сообщает «Интерфакс». Полицейский погиб.
Трагедия произошла 12 июля поздно вечером на улице Линейной. 21-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris, имеющая всего год опыта управления автомобилем, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась во впередиидущий полицейский мотоцикл BMW. В результате сотрудник мотовзвода городского управления ГИБДД получил травмы несовместимые с жизнью. 40-летний автоинспектор погиб на месте происшествия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Чите на нелегальных мотогонках погибла вице-мисс «Чита-2019» Татьяна Дербина. Девушка, пытаясь запечатлеть заезд с удачного ракурса, выбежала на проезжую часть, где ее сбил мотоцикл. Погибшей было 24 года. Она работала фитнес-инструктором, увлекалась верховой ездой. Дербина участвовала в двух городских конкурсах красоты, в одном из которых заняла третье место.
Комментарии
ДТП , Hyundai , BMW , Hyundai Solaris , ГИБДД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи
В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи
Mitsubishi с осени перестанет поставлять в ЕС кроссоверы
Mitsubishi с осени перестанет поставлять в ЕС кроссоверы
В Минске неизвестный сбил сотрудника ГАИ
В Минске неизвестный сбил сотрудника ГАИ
Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер
Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение