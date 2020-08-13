Россиянка за рулем авто насмерть сбила гаишника

В Челябинске девушка за рулем автомобиля врезалась в автоинспектора на мотоцикле, сообщает «Интерфакс». Полицейский погиб.

Трагедия произошла 12 июля поздно вечером на улице Линейной. 21-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris, имеющая всего год опыта управления автомобилем, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась во впередиидущий полицейский мотоцикл BMW . В результате сотрудник мотовзвода городского управления ГИБДД получил травмы несовместимые с жизнью. 40-летний автоинспектор погиб на месте происшествия.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Чите на нелегальных мотогонках погибла вице-мисс «Чита-2019» Татьяна Дербина. Девушка, пытаясь запечатлеть заезд с удачного ракурса, выбежала на проезжую часть, где ее сбил мотоцикл. Погибшей было 24 года. Она работала фитнес-инструктором, увлекалась верховой ездой. Дербина участвовала в двух городских конкурсах красоты, в одном из которых заняла третье место.